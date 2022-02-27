Украинская компания Reface разрабатывает алгоритм распознавания вражеских войск

Об этом они сообщили на своей странице в Instagram .

В частности, Reface работает в сфере искусственного интеллекта и разрабатывает алгоритм, который на основе данных спутников сможет в реальном времени выявлять места расположения вражеских войск.

Также компания будет использовать спутниковые снимки и обращается за помощью к жителям Украины

Сейчас Reface просят присылать им такие данные:

Снимки со спутников или дронов - исторические (недельной давности) и актуальные с поля боя;

Контакты людей и компаний, снимающих спутниковые снимки и имеющих доступ к этим данным.

"Мы уже готовим решение, однако используя публичные данные. Все снимки низкого качества, поэтому и алгоритм работает ненадежно. Чтобы наша помощь была качественная, нужны изображения лучшего качества. Как минимум 90 см на пиксель, а в идеале 15-30 см. Сейчас наши данные - 5 метров на 1 пиксель", - пишут в компании.

Добавим, что также команда Reface просит помочь с распространения информации о работе над алгоритмом, чтобы привлекли как можно больше компаний, которые занимаются спутниковыми фото, в том числе иностранных.

Вместе с этим, Reface запустил акцию на 200 млн пользователей и призывает россиян выходить на митинги.