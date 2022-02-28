Украинские кибервойска выложили в сеть базу телефонов сотрудников Кремля

"Мы вместе с кибервойсками взломали сайт Кремля, и теперь в свободном доступе у нас есть вся телефонная база Кремля, начиная от руководителей администрации, заканчивая их журналистами, общественными организациями, и их, вы удивитесь, гадалками. В телефонной базе Кремля есть отдельный пул кремлевских ворожек", - сказал он.

Денисенко призвал украинцев присоединится к информационной кампании.

"Если у вас есть 5 минут свободного времени, зайдите в чат-бот в Telegram "Власть РФ". На нем вывешены все телефоны Российской Федерации. Потратьте 5 минут, наберите кого-либо, говорите, о чем хотите, но запишите и выложите в социальные сети. Это будет большой доказательной базой", - добавил советник главы МВД.