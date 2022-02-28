В Україні відкрили кіберфронт: як долучитися

"Відкриваємо кіберфронт! Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси окупантів! За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено! А від сьогодні в чат-боті @stop_russian_war_bot з'явилася нова функція - для боротьби на кіберфронті", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об'єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі), то обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Також це можуть бути вразливості в електронній пошті, веб-сайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.

"Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом - на нашій землі та в нашому кіберпросторі", - додали в СБУ.