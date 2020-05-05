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В Украине откроют кафе и рестораны: в Минздраве назвали все правила работы

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В Минздраве составили список требований для работы кафе и ресторанов в условиях карантина

Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 22 мая. Правительство анонсировало послабление карантинных ограничений с 11 мая и разрешило открыть рестораны и кафе.

В Минздраве составили список правил для владельцев заведений общественного питания во время работы в условиях карантина.

  • Всем сотрудникам заведения будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,2 или у работника будут признаки ОРВИ – к работе допускать не будут.
  • Обслуживание клиентов разрешено только на вынос по предварительным заказам.
  • Между столами должно быть расстояние не менее 1,5 м, а за каждым столиком – не больше двух человек.
  • На входе в заведение обязательно должны быть антисептики.
  • В помещение не должно быть очередей и контроль за этим возлагается на самих работников ресторана.
  • Меню клиентам давать нельзя, оно должно быть рядом с местом выдачи заказов.
  • Обязательно должна быть полочка для передачи заказа без контакта с клиентом.
  • Заказы можно выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.
  • Оплата за заказы должна быть бесконтактная.
  • Все работники заведения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, которыми их обеспечивает работодатель.
  • Работники, которые относятся к группам риска, могут временно не работать.
  • Заведение обязательно нужно дезинфицировать перед открытием, после открытия и каждые два часа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как в Украине будут работать парикмахерские и салоны красоты.

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