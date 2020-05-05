В Україні відкриють кафе і ресторани: у МОЗ назвали всі правила роботи

Карантин в Україні через загрозу поширення коронавірусу продовжено до 22 травня. Уряд анонсував послаблення карантинних обмежень з 11 травня і дозволив відкрити ресторани та кафе.

У МОЗ склали список правил для власників закладів громадського харчування під час роботи в умовах карантину.

Всім працівникам закладу будуть вимірювати температуру. Якщо вона підніметься вище 37,2 або у працівника будуть ознаки ГРВІ – до роботи допускати не будуть.

Обслуговування клієнтів дозволено тільки на винос за попередніми замовленнями.

Між столами повинна бути відстань не менше 1,5 м, а за кожним столиком – не більше двох осіб.

На вході до закладу обов'язково повинні бути антисептики.

У приміщення не повинно бути черг і контроль за цим покладається на самих працівників ресторану.

Меню клієнтам давати не можна, воно повинне бути поруч з місцем видачі замовлень.

Обов'язково повинна бути поличка для передачі замовлення без контакту з клієнтом.

Замовлення можна видавати тільки в одноразовому посуді та закритій тарі.

Оплата за замовлення повинна бути безконтактна.

Всі працівники закладу повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, якими їх забезпечує роботодавець.

Працівники, які належать до груп ризику, можуть тимчасово не працювати.

Заклад обов'язково потрібно дезінфікувати перед відкриттям, після відкриття і кожні дві години.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, як в Україні будуть працювати перукарні та салони краси.