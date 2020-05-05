Как будут работать парикмахерские и салоны после ослабления карантина: что нужно знать
Как будут работать салоны после 11 мая (фото РБК-Украина)
В Минздраве рассказали, как будут работать парикмахерские и салоны после 11 мая
Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 22 мая, но 11 мая начнется первый этап его смягчения. По плану правительства, на данном этапе откроются парикмахерские и салоны, магазины с непродовольственными товарами, также разрешат посещать парки и скверы.
В Минздраве отметили, что парикмахерские и салоны красоты продолжат свою работу с определенными условиями, которыми предусмотрено не допустить распространения COVID-19.
Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Украины появилось на официальном сайте Минздрава.
После 11 мая салоны по оказанию парикмахерских услуг обязаны:
- организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ.
- Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 метра.
- Запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью.
- Организовать на входе место для дезинфекции рук.
- Организовать одновременное пребывание клиентов из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.
- Между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 метров.
- Работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки.
- Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.
- Самолизолироваться в случае ОРВИ.
- Не трогать лицо руками.
Напомним, ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины рассказал о возможности нового карантина.
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