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Как будут работать парикмахерские и салоны после ослабления карантина: что нужно знать

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 07:37
Как будут работать парикмахерские и салоны после ослабления карантина: что нужно знать
Как будут работать салоны после 11 мая (фото РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, как будут работать парикмахерские и салоны после 11 мая

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 22 мая, но 11 мая начнется первый этап его смягчения. По плану правительства, на данном этапе откроются парикмахерские и салоны, магазины с непродовольственными товарами, также разрешат посещать парки и скверы.

В Минздраве отметили, что парикмахерские и салоны красоты продолжат свою работу с определенными условиями, которыми предусмотрено не допустить распространения COVID-19.

Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Украины появилось на официальном сайте Минздрава.

После 11 мая салоны по оказанию парикмахерских услуг обязаны:

  • организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ.
  • Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 метра.
  • Запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью.
  • Организовать на входе место для дезинфекции рук.
  • Организовать одновременное пребывание клиентов из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.
  • Между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 метров.
  • Работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки.
  • Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.
  • Самолизолироваться в случае ОРВИ.
  • Не трогать лицо руками.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины рассказал о возможности нового карантина.

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