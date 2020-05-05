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Карантин в Украине может быть до осени: в Кабмине ошарашили заявлением

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 10:37
Карантин в Украине может быть до осени: в Кабмине ошарашили заявлением
Карантин в Украине (фото РБК-Украина)

Завершение карантина в Украине может произойти даже осенью

Карантин в Украине продлили до 22 мая, хотя правительство анонсировало первый этап смягчения карантинных мер уже с 11 мая. Представитель Кабинета министров Василий Мокан сообщил, что полное завершение карантина может произойти осенью, когда будут пройдены все этапы смягчения карантинных мер. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращение к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня - июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса", - написал Мокан.

Василий считает, что сейчас нельзя полностью отменять карантин, это приведет к вспышке заболевания COVID-19.

Он напомнил, какие изменения ждут украинцев с 11 мая:

  • салоны красоты и парикмахерские;
  • летние площадки ресторанов под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстоянии не меньше 1,5 метра между столами
  • будет разрешена адресная доставка заказов и на вынос;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме торгово-развлекательных центров;
  • стоматологии.
  • аудиторы, адвокаты и нотариусы, психологи, психотерапевты.
  • сервисы ремонту бытовой техники.

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