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Кто в Украине остался без работы

Среда 20 января 2021 07:34
Кто в Украине остался без работы
Безработица в Украине затронула более 400 тысяч человек (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости Украины находилось 459 тысяч безработных граждан. При этом больше всего безработных женщин - 56%, мужчин - 44%.

Среди безработных у 49% есть университетский диплом, 34% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

Если рассматривать возраст безработных украинцев, то больше всего людей ищут работу в возрасте от 45 до 55 лет - 40%, за ними идут люди до 35 лет - 30% и люди от 35 до 44 лет - 29%.

Среди соискателей работы есть:

  • Украинцы, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тысячи;
  • Граждане с инвалидностью - 22,7 тысячи;
  • Демобилизованные ветераны АТО - 9,2 тысячи; ·
  • Выпускники учебных заведений, которые ищут работу первый раз - 5,9 тысячи;
  • Внутренне перемещенные лица - 4,4 тысячи.

До того как потерять работу 21% украинцев были задействованы в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% лишившихся заработка трудились в сфере торговли; 15% - занимались перерабатывающей промышленности, 12% - работали в государственном управлении, обороне и социальном страховании.

Напомним, уровень оптимизма украинских потребителей за 2020 год сократился на треть.

Ранее сообщалось, что компенсацию по 8 тысяч гривен за карантин получили почти полмиллиона украинцев.

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