Хто в Україні залишився без роботи

Безробіття в Україні більше ніж 400 тисяч чоловік (фото: pixabay.com)

За станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості України перебувало 459 тисяч безробітних громадян. При цьому найбільше безробітних жінок - 56%, чоловіків - 44%.

Серед безробітних у 49% є університетський диплом, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. Про це повідомляється на сайті Державного центру зайнятості.

Якщо розглядати вік безробітних українців, то найбільше людей шукають роботу у віці від 45 до 55 років - 40%, за ними йдуть люди до 35 років - 30% і люди від 35 до 44 років - 29%.

Серед шукачів роботи є:

Українці, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років - 32,4 тисячі;

Громадяни з інвалідністю - 22,7 тисячі;

Демобілізовані ветерани АТО - 9,2 тисячі; ·

Випускники навчальних закладів, які шукають роботу вперше - 5,9 тисячі;

Внутрішньо переміщені особи - 4,4 тисячі.

До того як втратити роботу 21% українців були залучені в сільському, лісовому і рибному господарстві; 18% - працювали у сфері торгівлі; 15% - займалися переробною промисловістю, 12% - працювали в державному управлінні, обороні і соціальному страхуванні.

Нагадаємо, рівень оптимізму українських споживачів за 2020 рік скоротився на третину.

Раніше повідомлялося, що компенсацію по 8 тисяч гривень за карантин отримали майже півмільйона українців.