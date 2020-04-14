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Когда в Украине ослабят карантин: Степанов сделал важное заявление

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 12:41
Когда в Украине ослабят карантин: Степанов сделал важное заявление
Ослабление карантина в Украине может состояться уже скоро (фото: РБК-Украина)

Максим Степанов рассказал, когда будет рассматриваться вопрос ослабления карантина в Украине

Вопрос о послаблении карантина из-за коронавируса в Украине будет рассматриваться после Пасхи. Об этом сказал Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 14 апреля.

Так, по словам главы Минздрава, карантин будет ослаблен при улучшении эпидемиологического состояния в стране.

"Сейчас у нас карантин до 24 апреля, и ближе к этой дате мы проанализируем и будем принимать решение. Конечно это будет происходить после празднования Пасхи", - заявил Степанов.

Также во время брифинга министр рассказал, что Верховная Рада уже внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд по борьбе с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн, которые пойдут на дополнительные выплаты медицинским работникам, приобретение медицинского оборудования и другие выплаты, связанные с корона-кризисом.

В то же время парламент внес изменения в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Отныне местным властям предоставлено право привлекать по контракту медицинских работников для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Минздрав начал привлекать студентов-медиков для организационно-технической работы в борьбе с COVID-19. На сегодня, по словам Степанова, получено более тысячи анкет желающих помочь.

Ранее мы писали, какие маски запрещено носить после усиления карантина в Украине с 6 апреля.

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