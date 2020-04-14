Коли в Україні послаблять карантин: Степанов зробив важливу заяву

Послаблення карантину в Україні може відбутися уже скоро (фото: РБК-Україна)

Максим Степанов розповів, коли буде розглядатися питання послаблення карантину в Україні

Питання про послаблення карантину через коронавірус в Україні буде розглядатися після Великодня. Про це сказав Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня.

Так, за словами очільника МОЗ, карантин буде послаблено при покращенні епідеміологічного стану в країні.

"Зараз у нас карантин до 24 квітня, і ближче до цієї дати ми проаналізуємо і будемо приймати рішення. Звісно це відбуватиметься після святкування Великодня", - заявив Степанов.

Також під час брифінгу міністр розповів, що Верховна Рада уже внесла зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд грн, які підуть на додаткові виплати медичним працівникам, придбання медичного обладнання та інші виплати, пов'язані з корона-кризою.

В той же час парламент вніс зміни до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Відтепер місцевим владам надано право залучати за контрактом медичних працівників для боротьби з коронавірусом.

Окрім того, МОЗ почало залучати студентів-медиків для організаційно-технічної роботи у боротьбі з COVID-19. На сьогодні, за словами Степанова, отримано більше тисячі анкет охочих допомогти.

Раніше ми писали, які маски заборонено носити після посилення карантину в Україні з 6 квітня.