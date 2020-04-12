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Украинцам назвали главное условие ослабления карантина

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 17:13
Украинцам назвали главное условие ослабления карантина
Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине продолжается с 12 марта

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Закрыты все ТЦ, кинотеатры, рестораны, а также введены ограничения на пользование общественным транспортом. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях будет ослабление карантина.

По словам Ляшко, ослабление карантина начнется 24 апреля, если украинцы будут придерживаться ограничительных мер на пасхальные праздники. При этом должна быть положительная динамика.

"После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что Украина будет пользоваться опытом ЕС по выходу из карантина. Ляшко провел беседу с большой частной лабораторией, и они решили, что она будет проводить диагностику на наличие антител у людей, которые уже или переболели, или были в контакте с больными.

Первые послабления карантина

Ляшко отметил, что Минздрав еще будет думать над первыми послаблениями, и, возможно, украинцам можно будет гулять в парках. При этом отменяться жесткие карантинные меры будут поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО.

"Мы это сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО. А для детей до 9-11-го класса, я думаю, учебный год уже закончился, уже они не будут выходить на один месяц", - заявил главный санитарный врач.

Напомним, что по словам ученых, если человек выздоровел от коронавирусной инфекции, есть высокая вероятность того, что он может заразиться повторно.

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