В Україні оновлюють водійські права і техпаспорт: що робити зі старими

Водії в Україні отримають права нового зразка (колаж РБК-Україна)

У Кабміні розповіли про документи нового зразка і показали фото

В Україні введуть нові водійські посвідчення та технічний паспорт. Тепер в оновлених документах з'явиться відмітка про групу крові (резус-фактор) громадянина, про згоду на посмертне донорство, та про відповідність авто екологічним нормам.

Таку постанову прийняв Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня, передали в прес-службі уряду.

Важливо зауважити, що видані до набрання чинності нової постанови національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон ТЗ нема потреби міняти - вони діятимуть протягом строку, на який були видані.

Що зміниться у водійських правах і техпаспорті

Нові бланки повністю адаптовані до міжнародних вимог.

Новий зразок - на пластиковій картці.

Документ тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами),

Нові водійські права діють на території всієї Європи та у багатьох країнах світу.

Група крові (резус-фактор) водія на посвідченні дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим при ДТП.

Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу передбачає додавання позначки про відповідність авто екологічним нормам "Євро-2" - "Євро-6" або іншому рівню.

В Україні ведуть водійські права і техпаспорт нового зразка (фото: kmu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть змусити водіїв перездати на права, і розповідали, яким категоріям не пощастить.

Нагадаємо, що українським автомобілістам готують нові штрафи - у Раді зареєстрували відповідний законопроект.