В Украине раскрыли новую схему мошенников: жертвами становятся пенсионеры

Как работает схема

На телефон или на почтовый ящик отправляют информацию примерно с таким текстом: "Доступ к 380 000 грн открыт только вам и на 1 час!".

По указанному в сообщении номеру телефона оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога.

Однако после оплаты вы гарантированно получите лишь предложение купить еще товара в обмен на обещание выплатить денежный приз в будущем.

В рамках эксперимента журналисты заказали предложенные средства для стирки. Аналогичный товар можно приобрести примерно за 100 гривен, а "Имидж клуб" продал свой за 600.

Кроме того, фирмы выдают за своих представителей рандомные фотографии из интернета.

Скриншот (bihus.info)

"Например, "председатель комиссии по вручению призов" - Людмила Сергеевна Янченко. Фотография принадлежит не ей, а румынской фотомодели", - отмечают журналисты.

Отмечается также, что на такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста - их легче ввести в заблуждение.