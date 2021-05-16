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В Украине раскрыли новую схему мошенников: жертвами становятся пенсионеры

Автор: Styler

В Украине мошенники придумали еще одну схему развода. Оказывается, в нашей стране действует сеть фирм, которая рассылает листовки и СМС о победе в "акции" и обещает выплатить несколько сотен тысяч гривен.

Об этом говорится в сюжете-расследовании журналиста Вадима Поньки для BIHUS Info.

Как работает схема

На телефон или на почтовый ящик отправляют информацию примерно с таким текстом: "Доступ к 380 000 грн открыт только вам и на 1 час!".

По указанному в сообщении номеру телефона оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из каталога.

Однако после оплаты вы гарантированно получите лишь предложение купить еще товара в обмен на обещание выплатить денежный приз в будущем.

В рамках эксперимента журналисты заказали предложенные средства для стирки. Аналогичный товар можно приобрести примерно за 100 гривен, а "Имидж клуб" продал свой за 600.

Кроме того, фирмы выдают за своих представителей рандомные фотографии из интернета.

Скриншот (bihus.info)

"Например, "председатель комиссии по вручению призов" - Людмила Сергеевна Янченко. Фотография принадлежит не ей, а румынской фотомодели", - отмечают журналисты.

Отмечается также, что на такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста - их легче ввести в заблуждение.

Ранее мы писали также, что мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую Почту", но что-то пошло не так.

Также напомним, что мошенники пытались "продать" странам ЕС COVID-вакцины на 15 млрд долларов.

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Новости Украины Жертвыпенсионерымошенник