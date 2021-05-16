В Україні розкрили нову схему шахраїв: жертвами стають пенсіонери

В Україні шахраї придумали ще одну схему розводу. Виявляється, в нашій країні діє мережа фірм, яка розсилає листівки і СМС про перемогу в "акції" і обіцяє виплатити кілька сотень тисяч гривень.
Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні журналіста Вадима Поньки для BIHUS Info.
На телефон або на поштову скриньку відправляють інформацію приблизно з таким текстом: "Доступ до 380 000 грн відкритий тільки вам і лише 1 годину!".
За вказаним у повідомленні номером телефону оператор повідомляє умову отримання виграшу: купити товар з каталогу.
Однак після оплати ви гарантовано отримаєте лише пропозицію купити ще товару в обмін на обіцянку виплатити грошовий приз в майбутньому.
В рамках експерименту журналісти замовили запропоновані засоби для прання. Аналогічний товар можна придбати приблизно за 100 гривень, а "Імідж клуб" продав свій за 600.
Крім того, фірми видають за своїх представників рандомні фотографії з інтернету.
Скриншот (bihus.info)
"Наприклад, "голова комісії з вручення призів" - Людмила Сергіївна Янченко. Фотографія належить не їй, а румунській фотомоделі", - зазначають журналісти.
Відзначається також, що на такі повідомлення найчастіше реагують люди старшого віку - їх легше ввести в оману.
Раніше ми писали також, що шахрай хотів "кинути" українця через "Нову Пошту", але щось пішло не так.
Також нагадаємо, що шахраї намагалися "продати" країнам ЄС COVID-вакцини на 15 млрд доларів.