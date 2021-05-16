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В Україні розкрили нову схему шахраїв: жертвами стають пенсіонери

Автор: Styler

В Україні шахраї придумали ще одну схему розводу. Виявляється, в нашій країні діє мережа фірм, яка розсилає листівки і СМС про перемогу в "акції" і обіцяє виплатити кілька сотень тисяч гривень.

Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні журналіста Вадима Поньки для BIHUS Info.

Як працює схема

На телефон або на поштову скриньку відправляють інформацію приблизно з таким текстом: "Доступ до 380 000 грн відкритий тільки вам і лише 1 годину!".

За вказаним у повідомленні номером телефону оператор повідомляє умову отримання виграшу: купити товар з каталогу.

Однак після оплати ви гарантовано отримаєте лише пропозицію купити ще товару в обмін на обіцянку виплатити грошовий приз в майбутньому.

В рамках експерименту журналісти замовили запропоновані засоби для прання. Аналогічний товар можна придбати приблизно за 100 гривень, а "Імідж клуб" продав свій за 600.

Крім того, фірми видають за своїх представників рандомні фотографії з інтернету.

Скриншот (bihus.info)

"Наприклад, "голова комісії з вручення призів" - Людмила Сергіївна Янченко. Фотографія належить не їй, а румунській фотомоделі", - зазначають журналісти.

Відзначається також, що на такі повідомлення найчастіше реагують люди старшого віку - їх легше ввести в оману.

Раніше ми писали також, що шахрай хотів "кинути" українця через "Нову Пошту", але щось пішло не так.

Також нагадаємо, що шахраї намагалися "продати" країнам ЄС COVID-вакцини на 15 млрд доларів.

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