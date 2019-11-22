В Украине новые требования к фото на документы: что изменилось

В Украине внесли изменения в требования к фотографии для биометрического паспорта. Смягчение к правилам фото коснутся некоторых категорий украинцев. Новые требования появились на сайте Государственной миграционной службы.

Такие нововведения были, в частности, приняты во время обсуждения с представителями различных конфессий в Украине.

Что изменилось в правилах фотографирования на документы

Теперь можно будет фотографироваться в головных уборах, но при условии, что человек носит их в быту из-за религиозных убеждений.

Головные уборы, другие предметы на голове и лице могут присутствовать на снимке для биометрического паспорта по медицинским показаниям. Это должно быть подтверждено заключением медучреждения.

К примеру, на фото человек может быть с медицинской повязкой на глазу либо голове. Также допускается фото в парике, но он не должен закрывать лицо.

При этом головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лба, скул, глаз, подбородка). Они не могут закрывать лицо и подбородок.

Новые требования к фото на биометрический паспорт (фото: dmsu.gov.ua)