В Украине до Нового года выпустят уникальные монеты: они серебряные и необычной формы (фото)

В Украине как раз "под елку" выпустят новые уникальные памятные монеты, которые посвящены истории казачества - специальные наборы "Казацкие клейноды", которые Нацбанк введет в обращение 30 декабря.
Об этом 24 декабря передали в пресс-службе НБУ.
Речь идет о двух наборах из четырех серебряных памятных монет каждый в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре - номиналом по 40 гривен.
В первом и втором наборах на аверсе монет изображены:
На реверсе монет изображены гетманские печати (элемент украшения - локальная позолота): один из главных казацких клейнодов гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского.
Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" (фото: bank.gov.ua)
"Печати датируются XVI-XVIII веками и ассоциируются с разными этапами казацкой истории; размещены надписи: Казацкие (наверху) Клейноды (внизу) и вокруг печатей соответствующие названия каждой", - говорится в описании.
Тираж таких монет:
Масса драгоценного металла в чистоте: 124.4 г. Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номинал: 40 гривен. Материал: серебро.
А это аналогичный набор памятных монет - тоже номиналом 40 гривен - но в деревянном футляре (фото: bank.gov.ua)
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины продлил серию "Восточного календаря" и вводит в обращение памятную монету "Год Тигра" номиналом 5 гривен.
Также мы рассказывали, как выглядит 5-копеечная монета, которую продают за 15 тысяч гривен.