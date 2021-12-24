В Україні до Нового року випустять унікальні монети: вони срібні та незвичайної форми (фото)

В Україні саме "під ялинку" випустять нові унікальні пам'ятні монети, які присвячені історії козацтва - спеціальні набори "Козацькі клейноди", які Нацбанк введе в обіг 30 грудня.
Про це 24 грудня передали в прес-службі НБУ.
Йдеться про два набори з чотирьох срібних пам'ятних монет кожен у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев'яному футлярі - номіналом по 40 гривень.
У першому і другому наборах на аверсі монет зображені:
На реверсі монет зображені гетьманські печатки (елемент прикраси - локальна позолота): один з головних козацьких клейнодів гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського.
Набір з чотирьох срібних пам'ятних монет "Козацькі клейноди" (фото: bank.gov.ua)
"Печатки датуються XVI–XVIII століттями та асоціюються з різними етапами козацької історії; розміщено написи: Козацькі (угорі) Клейноди (унизу) та навколо печаток відповідні назви кожної", - йдеться в описі.
Тираж таких монет:
Маса дорогоцінного металу в чистоті: 124.4 г.Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номінал: 40 гривень. Матеріал: срібло.
А це аналогічний набір пам'ятних монет - теж номіналом 40 гривень - але в дерев'яному футлярі (фото: bank.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що Нацбанк України продовжив серію "Східного календаря" та вводить в обіг пам'ятну монету "Рік Тигра" номіналом 5 гривень.
Також ми розповідали, як виглядає 5-копійчана монета, яку продають за 15 тисяч гривень.