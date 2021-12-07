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В Украине выпустят новую монету: как она будет выглядеть (фото)

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Вторник 07 декабря 2021 18:03
В Украине выпустят новую монету: как она будет выглядеть (фото) В Украине выпустят монету в честь года Тигра (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине Национальный банк продлил серию "Восточного календаря" и вводит в обращение памятную монету "Год Тигра" номиналом 5 гривен.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Особенности монеты

Так, монета изготовлена из нейзильбера, ее масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Она будет выпущена тиражом 50 тысяч штук, 20 тысяч из них - в сувенирной упаковке.

В частности, на аверсе монеты изображены:

  • вверху - малый Государственный Герб Украины, справа которого надпись полукругом Украина;
  • на зеркальном фоне по кругу изображено 12 символов восточного календаря. В центре круга имеется стилизованный часы со стрелкой, указывающей на тигра – символ года, под стрелкой – 2022. Внизу слева надпись полукругом 5 гривен;
  • на матовом фоне изображены символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева);
  • логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

В Украине выпустят новую монету: как она будет выглядеть (фото)

Аверс памятной монеты, которую выпустили в честь года Тигра (coins.bank.gov.ua)

А вот на реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года - Тигр. По кругу его окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки, цветки, плоды и ветви.

В Украине выпустят новую монету: как она будет выглядеть (фото)Реверс монеты, которую выпустили в честь года Тигра (coins.bank.gov.ua)

Кроме того, эта монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений.

Ранее мы сообщали, что в Украине до конца года появятся новые уникальные гривны.

Также мы писали, что в Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч.

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