В Украине выпустят новую монету: как она будет выглядеть (фото)

В Украине Национальный банк продлил серию "Восточного календаря" и вводит в обращение памятную монету "Год Тигра" номиналом 5 гривен.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Особенности монеты

Так, монета изготовлена из нейзильбера, ее масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Она будет выпущена тиражом 50 тысяч штук, 20 тысяч из них - в сувенирной упаковке.

В частности, на аверсе монеты изображены:

вверху - малый Государственный Герб Украины, справа которого надпись полукругом Украина;

на зеркальном фоне по кругу изображено 12 символов восточного календаря. В центре круга имеется стилизованный часы со стрелкой, указывающей на тигра – символ года, под стрелкой – 2022. Внизу слева надпись полукругом 5 гривен;

на матовом фоне изображены символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева);

логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Аверс памятной монеты, которую выпустили в честь года Тигра (coins.bank.gov.ua)

А вот на реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года - Тигр. По кругу его окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки, цветки, плоды и ветви.

Реверс монеты, которую выпустили в честь года Тигра (coins.bank.gov.ua)

Кроме того, эта монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений.