В Украине до Нового года выпустят уникальные монеты: они серебряные и необычной формы (фото)

В Украине как раз "под елку" выпустят новые уникальные памятные монеты, которые посвящены истории казачества - специальные наборы "Казацкие клейноды", которые Нацбанк введет в обращение 30 декабря.

Об этом 24 декабря передали в пресс-службе НБУ .

Речь идет о двух наборах из четырех серебряных памятных монет каждый в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре - номиналом по 40 гривен.

Как они выглядят, описание памятных монет

В первом и втором наборах на аверсе монет изображены:

наверху: малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина;

на трех монетах слева: обозначение номинала - 10/гривен (на правой монете - справа);

внизу: год чеканки, масса каждой монеты в чистоте, обозначения металла и его пробы 2021/31,1/Ag 999 и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;

в центре каждой монеты изображены сборные композиции: Казака Мамая - как символ, хранящий историческую память народа и утверждающий идеал мирного стража своей земли (на верхней монете), казацкие клейноды и другие артефакты, символизирующие периоды казацкой эпохи, обогащающие исторический фон и формирующие всеобщую атмосферу эпохи.

На реверсе монет изображены гетманские печати (элемент украшения - локальная позолота): один из главных казацких клейнодов гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского.

Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" (фото: bank.gov.ua)

"Печати датируются XVI-XVIII веками и ассоциируются с разными этапами казацкой истории; размещены надписи: Казацкие (наверху) Клейноды (внизу) и вокруг печатей соответствующие названия каждой", - говорится в описании.

Тираж таких монет:

в наборе в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке - составит 1900 штук;

в наборе в деревянном футляре - только 100 штук.

Масса драгоценного металла в чистоте: 124.4 г. Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номинал: 40 гривен. Материал: серебро.

Вот так выглядит набор из четырех серебряных памятных монет номиналом 40 гривен в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке (фото: bank.gov.ua)

А это аналогичный набор памятных монет - тоже номиналом 40 гривен - но в деревянном футляре (фото: bank.gov.ua)