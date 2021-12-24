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В Украине до Нового года выпустят уникальные монеты: они серебряные и необычной формы (фото)

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Пятница 24 декабря 2021 18:37
В Украине до Нового года выпустят уникальные монеты: они серебряные и необычной формы (фото) Коллаж РБК-Украина: НБУ введет в обращение новые памятные монеты
Автор: Владимир Костырин

В Украине как раз "под елку" выпустят новые уникальные памятные монеты, которые посвящены истории казачества - специальные наборы "Казацкие клейноды", которые Нацбанк введет в обращение 30 декабря.

Об этом 24 декабря передали в пресс-службе НБУ.

Речь идет о двух наборах из четырех серебряных памятных монет каждый в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре - номиналом по 40 гривен.

Как они выглядят, описание памятных монет

В первом и втором наборах на аверсе монет изображены:

  • наверху: малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина;
  • на трех монетах слева: обозначение номинала - 10/гривен (на правой монете - справа);
  • внизу: год чеканки, масса каждой монеты в чистоте, обозначения металла и его пробы 2021/31,1/Ag 999 и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;
  • в центре каждой монеты изображены сборные композиции: Казака Мамая - как символ, хранящий историческую память народа и утверждающий идеал мирного стража своей земли (на верхней монете), казацкие клейноды и другие артефакты, символизирующие периоды казацкой эпохи, обогащающие исторический фон и формирующие всеобщую атмосферу эпохи.

На реверсе монет изображены гетманские печати (элемент украшения - локальная позолота): один из главных казацких клейнодов гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского.

В Украине до Нового года выпустят уникальные монеты: они серебряные и необычной формы (фото)

Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" (фото: bank.gov.ua)

"Печати датируются XVI-XVIII веками и ассоциируются с разными этапами казацкой истории; размещены надписи: Казацкие (наверху) Клейноды (внизу) и вокруг печатей соответствующие названия каждой", - говорится в описании.

Тираж таких монет:

  • в наборе в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке - составит 1900 штук;
  • в наборе в деревянном футляре - только 100 штук.

Масса драгоценного металла в чистоте: 124.4 г. Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номинал: 40 гривен. Материал: серебро.

В Украине до Нового года выпустят уникальные монеты: они серебряные и необычной формы (фото) Вот так выглядит набор из четырех серебряных памятных монет номиналом 40 гривен в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке (фото: bank.gov.ua)

В Украине до Нового года выпустят уникальные монеты: они серебряные и необычной формы (фото)

А это аналогичный набор памятных монет - тоже номиналом 40 гривен - но в деревянном футляре (фото: bank.gov.ua)

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины продлил серию "Восточного календаря" и вводит в обращение памятную монету "Год Тигра" номиналом 5 гривен.

Также мы рассказывали, как выглядит 5-копеечная монета, которую продают за 15 тысяч гривен.

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