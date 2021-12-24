В Україні до Нового року випустять унікальні монети: вони срібні та незвичайної форми (фото)

В Україні саме "під ялинку" випустять нові унікальні пам'ятні монети, які присвячені історії козацтва - спеціальні набори "Козацькі клейноди", які Нацбанк введе в обіг 30 грудня.

Про це 24 грудня передали в прес-службі НБУ .

Йдеться про два набори з чотирьох срібних пам'ятних монет кожен у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев'яному футлярі - номіналом по 40 гривень.

Як вони виглядають, опис пам'ятних монет

У першому і другому наборах на аверсі монет зображені:

нагорі: малий Державний Герб України, під яким напис Україна;

на трьох монетах зліва: позначення номіналу - 10/гривень (на правій монеті - справа);

внизу: рік карбування, маса кожної монети в чистоті, позначення металу і його проби 2021/31,1/Ag 999 і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ;

у центрі кожної монети зображені збірні композиції: Козака Мамая - як символ, що зберігає історичну пам'ять народу й утверджує ідеал мирного стража своєї землі (на верхній монеті), козацькі клейноди та інші артефакти, що символізують періоди козацької епохи, збагачують історичне тло та формують загальну атмосферу епохи.

На реверсі монет зображені гетьманські печатки (елемент прикраси - локальна позолота): один з головних козацьких клейнодів гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського.

Набір з чотирьох срібних пам'ятних монет "Козацькі клейноди" (фото: bank.gov.ua)

"Печатки датуються XVI–XVIII століттями та асоціюються з різними етапами козацької історії; розміщено написи: Козацькі (угорі) Клейноди (унизу) та навколо печаток відповідні назви кожної", - йдеться в описі.

Тираж таких монет:

у наборі у футлярі з флоковим покривом в сувенірній упаковці - 1900 штук;

у наборі в дерев'яному футлярі - тільки 100 штук.

Маса дорогоцінного металу в чистоті: 124.4 г.Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номінал: 40 гривень. Матеріал: срібло.

Ось так виглядає набір з чотирьох срібних пам'ятних монет номіналом 40 гривень у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці (фото: bank.gov.ua)

А це аналогічний набір пам'ятних монет - теж номіналом 40 гривень - але в дерев'яному футлярі (фото: bank.gov.ua)