В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показатели

В Украине до начала отопительного сезона пересчитают размеры субсидий. В частности, сумма помощи будет зависеть не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к "нормальным" значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят "красной" зоной.
Норма потребления газа
Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения – 4 куб. м на 1 кв. м.
Нормы потребления воды
Нормы потребления электроэнергии
В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа.
Ранее мы сообщали, как оформить субсидии онлайн.
Также мы писали, что в Минсоцполитики объяснили, при каком доходе назначается субсидия.