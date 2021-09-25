В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показники

В Україні до початку опалювального сезону перерахують розміри субсидій. Зокрема, сума допомоги буде залежати не тільки від доходу сім'ї, а й від норм споживання води, електроенергії, газу
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Під час карантину норми споживання зросли на 50%. Однак, з 1 жовтня їх знову повернуть до "нормальних" значень. Збільшені на 50% норми будуть діяти тільки в тих регіонах, які оголосять "червоною" зоною.
Норма споживання газу
Однак, якщо у людини встановлено газове опалення, норма розраховується з огляду на площу приміщення – 4 куб. м на 1 кв. м.
Норми споживання води
Норми споживання електроенергії
Важливо, що розмір субсидій впливає і дохід сім'ї. Зокрема, чим він вищий, тим більше відсоток так званого обов'язкового платежу.
Раніше ми повідомляли, як оформити субсидії онлайн.
Також ми писали, що у Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу призначається субсидія.