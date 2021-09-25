В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показники

Якими будуть норми

Під час карантину норми споживання зросли на 50%. Однак, з 1 жовтня їх знову повернуть до "нормальних" значень. Збільшені на 50% норми будуть діяти тільки в тих регіонах, які оголосять "червоною" зоною.

Норма споживання газу

На газову плиту (приготування їжі) – 3,3, куб. м в місяць на людину.

На газову плиту за відсутності гарячої води й газового водонагрівача (приготування їжі та нагрівання води) – 5,4 куб. м.

На газову плиту та водонагрівач – 10,5 куб. м.

Норма споживання газу (msp.gov.ua)

Однак, якщо у людини встановлено газове опалення, норма розраховується з огляду на площу приміщення – 4 куб. м на 1 кв. м.

Норми споживання води

Постачання холодної води, якщо є гаряча, – 2 куб. м на людину.

Холодна вода, якщо немає гарячої, – 3,6 куб. м.

Постачання гарячої води – 1,6 куб. м.

Водовідведення – 3,6 куб. м.

Норма споживання води (msp.gov.ua)

Норми споживання електроенергії

За відсутності електроплити – 100 кВт-год на людину в місяць додатково ще 30 кВт-год на кожного члена сім'ї; в сумі не більш ніж 220 кВт-год;

У будинку з електроплитою – 110 кВт-год на людину, +30 кВт-год на кожного додаткового члена сім'ї; в сумі не більш ніж 230 кВт-год;

За наявності електроплити без гарячої води – 130 кВт-год на людину, +30 кВт-год на кожного додаткового члена сім'ї; в сумі не більш ніж 250 кВт-год.

За наявності електричного опалення норма буде 30 кВт-год на 1 кв. м площі.

Норми споживання електроенергії (msp.gov.ua)

Важливо, що розмір субсидій впливає і дохід сім'ї. Зокрема, чим він вищий, тим більше відсоток так званого обов'язкового платежу.