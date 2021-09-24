В Минсоцполитики пояснили, при каком доходе назначается субсидия

Фото: в Минсоцполитики пояснили, кто имеет право на субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. До конца действия карантина обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

Как отметили в министерстве, обязательный процент зависит исключительно от доходов семьи и рассчитывается по установленной формуле - рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;

- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн.);

- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода. После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства, сообщили в министерстве.