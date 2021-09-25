В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показатели
В Украине до начала отопительного сезона пересчитают размеры субсидий. В частности, сумма помощи будет зависеть не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Какими будут нормы
Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к "нормальным" значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят "красной" зоной.
Норма потребления газа
- На газовую плиту (приготовление пищи) – 3,3, куб. м в месяц на человека.
- На газовую плиту при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) – 5,4 куб. об.
- На газовую плиту и водонагреватель – 10,5 куб. об.
Норма потребления газа (msp.gov.ua)
Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения – 4 куб. м на 1 кв. м.
Нормы потребления воды
- Поставка холодной воды, если есть горячая, – 2 куб. м на человека.
- Холодная вода, если нет горячей – 3,6 куб. об.
- Поставка горячей воды - 1,6 куб. об.
- Водоотведение – 3,6 куб. об.
Норма потребления воды (msp.gov.ua)
Нормы потребления электроэнергии
- При отсутствии электроплиты – 100 кВт-ч на человека в месяц дополнительно еще 30 кВт-ч на каждого члена семьи; в сумме не более 220 кВт-ч;
- В доме с электроплитой – 110 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более чем 230 кВт-ч;
- При наличии электроплиты без горячей воды – 130 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более 250 кВт-час.
- При наличии электрического отопления норма будет 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.
Нормы потребления электроэнергии (msp.gov.ua)
В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа.
Ранее мы сообщали, как оформить субсидии онлайн.
Также мы писали, что в Минсоцполитики объяснили, при каком доходе назначается субсидия.