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В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показатели

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Суббота 25 сентября 2021 22:55
В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показатели Субсидия в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине до начала отопительного сезона пересчитают размеры субсидий. В частности, сумма помощи будет зависеть не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Какими будут нормы

Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к "нормальным" значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят "красной" зоной.

Норма потребления газа

  • На газовую плиту (приготовление пищи) – 3,3, куб. м в месяц на человека.
  • На газовую плиту при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) – 5,4 куб. об.
  • На газовую плиту и водонагреватель – 10,5 куб. об.

В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показателиНорма потребления газа (msp.gov.ua)

Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения – 4 куб. м на 1 кв. м.

Нормы потребления воды

  • Поставка холодной воды, если есть горячая, – 2 куб. м на человека.
  • Холодная вода, если нет горячей – 3,6 куб. об.
  • Поставка горячей воды - 1,6 куб. об.
  • Водоотведение – 3,6 куб. об.

В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показателиНорма потребления воды (msp.gov.ua)

Нормы потребления электроэнергии

  • При отсутствии электроплиты – 100 кВт-ч на человека в месяц дополнительно еще 30 кВт-ч на каждого члена семьи; в сумме не более 220 кВт-ч;
  • В доме с электроплитой – 110 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более чем 230 кВт-ч;
  • При наличии электроплиты без горячей воды – 130 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более 250 кВт-час.
  • При наличии электрического отопления норма будет 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.

В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показателиНормы потребления электроэнергии (msp.gov.ua)

В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа.

Ранее мы сообщали, как оформить субсидии онлайн.

Также мы писали, что в Минсоцполитики объяснили, при каком доходе назначается субсидия.

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Субсидии в Украине
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