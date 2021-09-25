В Украине нормы газа и электроэнергии для субсидий будут строже: названы показатели

В Украине до начала отопительного сезона пересчитают размеры субсидий. В частности, сумма помощи будет зависеть не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Какими будут нормы

Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к "нормальным" значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят "красной" зоной.

Норма потребления газа

На газовую плиту (приготовление пищи) – 3,3, куб. м в месяц на человека.

На газовую плиту при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) – 5,4 куб. об.

На газовую плиту и водонагреватель – 10,5 куб. об.

Норма потребления газа (msp.gov.ua)

Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения – 4 куб. м на 1 кв. м.

Нормы потребления воды

Поставка холодной воды, если есть горячая, – 2 куб. м на человека.

Холодная вода, если нет горячей – 3,6 куб. об.

Поставка горячей воды - 1,6 куб. об.

Водоотведение – 3,6 куб. об.

Норма потребления воды (msp.gov.ua)

Нормы потребления электроэнергии

При отсутствии электроплиты – 100 кВт-ч на человека в месяц дополнительно еще 30 кВт-ч на каждого члена семьи; в сумме не более 220 кВт-ч;

В доме с электроплитой – 110 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более чем 230 кВт-ч;

При наличии электроплиты без горячей воды – 130 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более 250 кВт-час.

При наличии электрического отопления норма будет 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.

Нормы потребления электроэнергии (msp.gov.ua)

В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа.