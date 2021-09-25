В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показники
В Україні до початку опалювального сезону перерахують розміри субсидій. Зокрема, сума допомоги буде залежати не тільки від доходу сім'ї, а й від норм споживання води, електроенергії, газу
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Якими будуть норми
Під час карантину норми споживання зросли на 50%. Однак, з 1 жовтня їх знову повернуть до "нормальних" значень. Збільшені на 50% норми будуть діяти тільки в тих регіонах, які оголосять "червоною" зоною.
Норма споживання газу
- На газову плиту (приготування їжі) – 3,3, куб. м в місяць на людину.
- На газову плиту за відсутності гарячої води й газового водонагрівача (приготування їжі та нагрівання води) – 5,4 куб. м.
- На газову плиту та водонагрівач – 10,5 куб. м.
Норма споживання газу (msp.gov.ua)
Однак, якщо у людини встановлено газове опалення, норма розраховується з огляду на площу приміщення – 4 куб. м на 1 кв. м.
Норми споживання води
- Постачання холодної води, якщо є гаряча, – 2 куб. м на людину.
- Холодна вода, якщо немає гарячої, – 3,6 куб. м.
- Постачання гарячої води – 1,6 куб. м.
- Водовідведення – 3,6 куб. м.
Норма споживання води (msp.gov.ua)
Норми споживання електроенергії
- За відсутності електроплити – 100 кВт-год на людину в місяць додатково ще 30 кВт-год на кожного члена сім'ї; в сумі не більш ніж 220 кВт-год;
- У будинку з електроплитою – 110 кВт-год на людину, +30 кВт-год на кожного додаткового члена сім'ї; в сумі не більш ніж 230 кВт-год;
- За наявності електроплити без гарячої води – 130 кВт-год на людину, +30 кВт-год на кожного додаткового члена сім'ї; в сумі не більш ніж 250 кВт-год.
- За наявності електричного опалення норма буде 30 кВт-год на 1 кв. м площі.
Норми споживання електроенергії (msp.gov.ua)
Важливо, що розмір субсидій впливає і дохід сім'ї. Зокрема, чим він вищий, тим більше відсоток так званого обов'язкового платежу.
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Також ми писали, що у Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу призначається субсидія.