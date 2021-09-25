ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показники

Новость на русском →
Субота 25 вересня 2021 22:55
В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показники Субсидія в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні до початку опалювального сезону перерахують розміри субсидій. Зокрема, сума допомоги буде залежати не тільки від доходу сім'ї, а й від норм споживання води, електроенергії, газу

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Якими будуть норми

Під час карантину норми споживання зросли на 50%. Однак, з 1 жовтня їх знову повернуть до "нормальних" значень. Збільшені на 50% норми будуть діяти тільки в тих регіонах, які оголосять "червоною" зоною.

Норма споживання газу

  • На газову плиту (приготування їжі) – 3,3, куб. м в місяць на людину.
  • На газову плиту за відсутності гарячої води й газового водонагрівача (приготування їжі та нагрівання води) – 5,4 куб. м.
  • На газову плиту та водонагрівач – 10,5 куб. м.

В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показникиНорма споживання газу (msp.gov.ua)

Однак, якщо у людини встановлено газове опалення, норма розраховується з огляду на площу приміщення – 4 куб. м на 1 кв. м.

Норми споживання води

  • Постачання холодної води, якщо є гаряча, – 2 куб. м на людину.
  • Холодна вода, якщо немає гарячої, – 3,6 куб. м.
  • Постачання гарячої води – 1,6 куб. м.
  • Водовідведення – 3,6 куб. м.

В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показникиНорма споживання води (msp.gov.ua)

Норми споживання електроенергії

  • За відсутності електроплити – 100 кВт-год на людину в місяць додатково ще 30 кВт-год на кожного члена сім'ї; в сумі не більш ніж 220 кВт-год;
  • У будинку з електроплитою – 110 кВт-год на людину, +30 кВт-год на кожного додаткового члена сім'ї; в сумі не більш ніж 230 кВт-год;
  • За наявності електроплити без гарячої води – 130 кВт-год на людину, +30 кВт-год на кожного додаткового члена сім'ї; в сумі не більш ніж 250 кВт-год.
  • За наявності електричного опалення норма буде 30 кВт-год на 1 кв. м площі.

В Україні норми газу і електроенергії для субсидій будуть суворішими: названо показникиНорми споживання електроенергії (msp.gov.ua)

Важливо, що розмір субсидій впливає і дохід сім'ї. Зокрема, чим він вищий, тим більше відсоток так званого обов'язкового платежу.

Раніше ми повідомляли, як оформити субсидії онлайн.

Також ми писали, що у Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу призначається субсидія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні
LITE
Свято 25 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день, головні прикмети
Свято 25 вересня: що категорично не можна робити в цей особливий день, головні прикмети