В Украине в некоторых областях пройдут грозовые дожди с градом, будут шквалы

На востоке и в центре страны пройдут грозы, кое-где с градом. Шквалы ожидаются до 20 метров в секунду.

Ввиду опасных метеорологических явлений объявлен I уровень опасности - "желтый".

Где пройдут дожди

Осадки прогнозируются в восточных регионах - дожди с грозами будут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На остальной части территории Украины будет сухо.

Температура воздуха в Украине 3 июня

В темное время суток столбики термометров в среднем будут показывать около +11... +16 градусов, но в восточных южных областях будет теплее - до +20 градусов, а вот на западе страны наоборот свежее - около +8... +10 градусов.

Днем температура воздуха в среднем составит +22... +27 градусов, при этом на юге и востоке страны будет жара +28... +33 градусов.

В Киеве и области после ночной грозы с дождем день обещает быть без осадков. Столбики термометров в столице покажут +13... +15 градусов в темное время суток, а днем будет около +24... +26 градусов.

Карта погоды в Украине 3 июня (фото: meteo.gov.ua)