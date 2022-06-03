В Україні в деяких областях пройдуть грозові дощі з градом, будуть шквали

Погода в Україні в п'ятницю, 3 червня, буде з опадами у вигляді дощів та грози, також в деяких регіонах очікується град і сильний вітер. При цьому температура повітря залишиться комфортною, хоча в ряді областей буде спека до +33 градусів.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру.
На сході та у центрі країни пройдуть грози, подекуди з градом. Шквали очікуються до 20 метрів на секунду.
Зважаючи на небезпечні метеорологічні явища оголошено I рівень небезпеки - "жовтий".
Опади прогнозуються у східних регіонах - дощі з грозами будуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях.
На решті частини території України буде сухо.
У темний час доби стовпчики термометрів в середньому показуватимуть близько +11... +16 градусів, але в східних південних областях буде тепліше - до +20 градусів, а ось на заході країни навпаки свіже - близько +8... +10 градусів.
Вдень температура повітря в середньому становитиме +22... +27 градусів, при цьому на півдні та сході країни буде спека +28... +33 градусів.
У Києві та області після нічної грози з дощем день обіцяє бути без опадів. Стовпчики термометрів у столиці покажуть +13... +15 градусів в темний час доби, а вдень буде близько +24... +26 градусів.
Карта погоди в Україні 3 червня (фото: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що вже в суботу та неділю синоптики прогнозують деяке похолодання в Україні... та не на довго. До слова, нещодавно народний синоптик розповів, коли в червні настануть найспекотніші дні.