В Україні в деяких областях пройдуть грозові дощі з градом, будуть шквали

На сході та у центрі країни пройдуть грози, подекуди з градом. Шквали очікуються до 20 метрів на секунду.

Зважаючи на небезпечні метеорологічні явища оголошено I рівень небезпеки - "жовтий".

Де пройдуть дощі

Опади прогнозуються у східних регіонах - дощі з грозами будуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

На решті частини території України буде сухо.

Температура повітря в Україні 3 червня

У темний час доби стовпчики термометрів в середньому показуватимуть близько +11... +16 градусів, але в східних південних областях буде тепліше - до +20 градусів, а ось на заході країни навпаки свіже - близько +8... +10 градусів.

Вдень температура повітря в середньому становитиме +22... +27 градусів, при цьому на півдні та сході країни буде спека +28... +33 градусів.

У Києві та області після нічної грози з дощем день обіцяє бути без опадів. Стовпчики термометрів у столиці покажуть +13... +15 градусів в темний час доби, а вдень буде близько +24... +26 градусів.

Карта погоди в Україні 3 червня (фото: meteo.gov.ua)