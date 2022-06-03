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В Україні в деяких областях пройдуть грозові дощі з градом, будуть шквали

Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде з грозовими дощами та шквалами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 3 червня, буде з опадами у вигляді дощів та грози, також в деяких регіонах очікується град і сильний вітер. При цьому температура повітря залишиться комфортною, хоча в ряді областей буде спека до +33 градусів.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру.

На сході та у центрі країни пройдуть грози, подекуди з градом. Шквали очікуються до 20 метрів на секунду.

Зважаючи на небезпечні метеорологічні явища оголошено I рівень небезпеки - "жовтий".

Де пройдуть дощі

Опади прогнозуються у східних регіонах - дощі з грозами будуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

На решті частини території України буде сухо.

Температура повітря в Україні 3 червня

У темний час доби стовпчики термометрів в середньому показуватимуть близько +11... +16 градусів, але в східних південних областях буде тепліше - до +20 градусів, а ось на заході країни навпаки свіже - близько +8... +10 градусів.

Вдень температура повітря в середньому становитиме +22... +27 градусів, при цьому на півдні та сході країни буде спека +28... +33 градусів.

У Києві та області після нічної грози з дощем день обіцяє бути без опадів. Стовпчики термометрів у столиці покажуть +13... +15 градусів в темний час доби, а вдень буде близько +24... +26 градусів.

Карта погоди в Україні 3 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що вже в суботу та неділю синоптики прогнозують деяке похолодання в Україні... та не на довго. До слова, нещодавно народний синоптик розповів, коли в червні настануть найспекотніші дні.

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