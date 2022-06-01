В Украину снова идет похолодание: синоптики назвали дату и обновили прогноз

Погода в Украине принесет некоторое похолодание 5-6 июня - температура снизится в большинстве областей до +20 днем и +10 градусов ночью. Пока же нас ждут несколько жарких дней с периодическими дождями и грозами.

Читайте ниже в нашем материале , что будет с погодой до конца недели и в начале следующей.

Прогноз на 2 июня

По данным синоптика Наталки Диденко, в четверг 2-го июня в Украине будет тепло и жарко.

В большинстве областей ожидается +23+29 градусов. На юге и востоке до +30 градусов, а на западе +22+28 градусов

Дожди ближайшей ночью ожидаются в восточных областях - кратковременные, местами с грозами.

Днем влажная погода с периодическими дождями и грозами охватит большую часть Украины, а на востоке, в Крыму и Приазовье осадки в дневные часы прекратятся.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве 2-го июня кратковременный дождь с грозой вероятен во второй половине дня или вечером. При грозе может разогнаться сильный порывистый ветер. Температура воздуха ожидается +25+26 градусов.

Прогноз на ближайшие дни

В Укргидрометцентре прогнозируют, что 3-4 июня так же будет тепло (+23+26), а на юге и востоке - жарко - до +30 и выше. Местами ожидают дожди и грозы.

5 июня посвежеет на западе и севере +20+23 (на Закарпатье теплее, +24+26), в центре +23+26, а на востоке и юге все еще жара, +28+33. Грозы и дожди вероятны по всей стране.

В понедельник 6 июня снова от +20 до +26 градусов, а на востоке и юге снизится до +25+28. Ночью прохлада придет в западные и северные области - здесь +10+15.