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В Украине нашли село, где живет один человек: "когда-то там проводили жертвоприношения"

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Тернопольская область, Четверг 18 ноября 2021 17:18
В Украине нашли село, где живет один человек: "когда-то там проводили жертвоприношения" В селе в Тернопольской области живет один житель (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Красное Тернопольской области живет только один житель. В частности, мужчина не покидает село, которое исчезает с карты Украины.

Об этом пишет "Суспільне".

По словам председателя Мечищевского сельского совета Василия Сидоровича, его единственный житель – Михаил Чавурский. Отмечается, что мужчина имеет хозяйство и обрабатывает землю.

"Мы шутим часто с ним, что он здесь и председатель, и староста. Он сам себе дает совет. Сажает огород: барабульку, капусту, кукурузу, сеет овес, пшеницу. Он, как один показатель на всю область - на все село один житель, у него одна лошадь, одна корова", – сказал Василий.

Также единственный житель Михаил Чавурский рассказал, что в его селе когда-то было 75 домов и 56 детей, которые ходили в школу.

В Украине нашли село, где живет один человек: &quot;когда-то там проводили жертвоприношения&quot;

В Тернопольской области в селе живет один житель (suspilne.media)

"Я тоже здесь ходил в школу - 4 класса. Потом уже к Мечищева ходили. Теперь все заросло, нечем хвастаться теперь в селе. Людей нет, дома повалились", - добавил он.

Историк Богдан Климко сообщил, что до 1946 года село Красное имело название Молохов. Отмечается, что это название идет еще с древних времен и происходит от имени бога Молоха. На этой территории проводили жертвоприношения. А в 1946 году советская власть решила переименовать село в Красное.

В Украине нашли село, где живет один человек: &quot;когда-то там проводили жертвоприношения&quot;

В Тернопольской области в селе живет один житель (suspilne.media)

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