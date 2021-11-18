В Україні знайшли село, де живе одна людина: "колись там проводили жертвоприношення"

У селі Червоне Тернопільської області живе лише один мешканець. Зокрема, чоловік не покидає село, яке зникає з карти України.

За словами голови Мечищівської сільської ради Василя Сидоровича, його єдиний житель – Михайло Чавурський. Зазначається, що чоловік має господарство й обробляє землю.

"Ми жартуємо часто з ним, що він тут і голова, і староста. Він сам собі дає раду. Садить город: барабольку, капусту, кукурудзу, сіє овес, пшеницю. Він, як один показник на всю область - на все село один житель, у нього один кінь, одна корова", – сказав Василь.

Також єдиний мешканець Михайло Чавурський розповів, що у його селі колись було 75 будинків та 56 дітей, які ходили до школи.

У Тернопільській області в селі живе один мешканець (suspilne.media)

"Я теж тут ходив до школи – 4 класи. Потім вже до Мечищева ходили. Позаростало тепер все, нема чим хвалитися тепер в селі. Людей нема, хати повалилися", - додав він.

Історик Богдан Климко повідомив, що до 1946 року село Червоне мало назву Молохів. Зазначається, що ця назва йде ще з древніх часів і походить від імені бога Молоха. На цій території проводили жертвоприношення. А у 1946 році радянська влада вирішила перейменувати село на Червоне.

У Тернопільській області в селі живе один мешканець (suspilne.media)