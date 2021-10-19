В украинском университете на учителя физики учится один студент: единственный на потоке

В Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Шевченко в этом году на учителя физики поступил только один первокурсник. Все из-за того, что тенденция на естественные специальности каждый год уменьшается.

Почему уменьшился спрос на специальности

По словам заведующего кафедрой физики и астрономии Юрия Дятлова, уменьшение количества абитуриентов на такие специальности началась еще в 2000-х годах.

В частности, в 2006 – 2007 годах с кафедры физики этого вуза выпустились последние большие группы, а это примерно 40 человек. Все потому, что абитуриенты понимают, что учится будет не легко, а перспективы очень малы. Кроме того, учительские специальности уже не в приоритете и с каждым годом все отходят.

Так, в этом году в "Черниговский коллегиум" поступил только один абитуриент Ростислав Корниенко.

"Страшные у меня результаты, 103 балла из ВНО. Честно говоря, это было почти спонтанно. Вообще, в школе класса до 11 я физику не любил. Но под конец школы я решил, что, все же, хочу пойти на физику", – рассказывает студент.

Также парень рассказал, что не знает будет ли работать учителем, ведь зарплаты маленькие.

Отмечается, что в этот университет на учителей химии в этом году поступили 3 студента, учителей информатики – 6, учителей математики – 10.

Как рассказал руководитель Управления образования и науки Черниговской ОГА Николай Конопацкий, из-за малого количества желающих учиться на учителей возникла нехватка педагогов. В частности, больше их не хватает в сельских школах, где зарплата молодого учителя 7 тысяч гривен.

По его словам, в области не хватает примерно 20 учителей естественных наук