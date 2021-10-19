ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В украинском университете на учителя физики учится один студент: единственный на потоке

Новина українською →
Чернигов, Вторник 19 октября 2021 19:53
В украинском университете на учителя физики учится один студент: единственный на потоке В университете Чернигова на физика учится только один студент (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Шевченко в этом году на учителя физики поступил только один первокурсник. Все из-за того, что тенденция на естественные специальности каждый год уменьшается.

Об этом сообщает "Суспільне".

Почему уменьшился спрос на специальности

По словам заведующего кафедрой физики и астрономии Юрия Дятлова, уменьшение количества абитуриентов на такие специальности началась еще в 2000-х годах.

В частности, в 2006 – 2007 годах с кафедры физики этого вуза выпустились последние большие группы, а это примерно 40 человек. Все потому, что абитуриенты понимают, что учится будет не легко, а перспективы очень малы. Кроме того, учительские специальности уже не в приоритете и с каждым годом все отходят.

Так, в этом году в "Черниговский коллегиум" поступил только один абитуриент Ростислав Корниенко.

"Страшные у меня результаты, 103 балла из ВНО. Честно говоря, это было почти спонтанно. Вообще, в школе класса до 11 я физику не любил. Но под конец школы я решил, что, все же, хочу пойти на физику", – рассказывает студент.

Также парень рассказал, что не знает будет ли работать учителем, ведь зарплаты маленькие.

Отмечается, что в этот университет на учителей химии в этом году поступили 3 студента, учителей информатики – 6, учителей математики – 10.

Как рассказал руководитель Управления образования и науки Черниговской ОГА Николай Конопацкий, из-за малого количества желающих учиться на учителей возникла нехватка педагогов. В частности, больше их не хватает в сельских школах, где зарплата молодого учителя 7 тысяч гривен.

По его словам, в области не хватает примерно 20 учителей естественных наук

Ранее мы сообщали, что в Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году.

Также мы писали, что школы Одессы смогут выйти с "дистанционки" с 1 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
университет студенты
LITE
Праздник 19 октября: что строго запрещено делать в день апостола Фомы
Праздник 19 октября: что строго запрещено делать в день апостола Фомы