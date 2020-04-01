В Украине начнут производить лекарства от коронавируса

Украинские ученые начали разрабатывать первое отечественное средство для лечения коронавіруса. Это будет генерическая копия противовирусного препарата Авиган (Фавипиравир).

Оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел 3 фазу клинических испытаний в США. При этом, он был испытан во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19.

Ученые уверены, что "за относительно короткий срок Украина способна создать собственную генерическую базу препаратов, которые не будут ни в чем уступать по эффективности и безопасности оригинальным препаратам для лечения коронавируса".

"Для воспроизведения и подтверждения биоэквивалентности украинского препарата от COVID-19 потребуется определенное время. Но в случае производства препаратов отечественными фармкомпаниями, мы можем рассчитывать на более благоприятное решение ситуации, чем при варианте поставок иностранными фирмами. В это ажиотажное время поставки некачественных препаратов по завышенным ценам зарубежными компаниями гораздо более вероятное, чем обычно. Производство на мощностях украинских заводов - это единственный возможный вариант закрыть пиковые потребности и удержать в реальных экономических рамках ситуацию", - подчеркивают производители препарата.

Цену лекарства пока не озвучивают, ведь она будет зависеть от многих факторов. В первую очередь, сейчас стоимость препарата диктуют "неоправданно высокие цены на субстанцию за рубежом".

Добавим, что эффективность препарата Авиган в борьбе с коронавирусом не доказана. Этот вопрос сегодня в мире находится на стадии изучения.

Препарат действительно использовался в Китае для лечения больных COVID-19, которые находились в крайне тяжелом состоянии. И был положительный результат. Но официальных рекомендаций по применению Авигана пока нет.

Ранее мы писали, что в Минздраве назвали главную группу риска для коронавируса среди украинцев.