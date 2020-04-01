В Україні почнуть виробляти ліки від коронавірусу

Українські науковці почали розробляти перший вітчизняний засіб для лікування коронавірусу. Це буде генерична копія противірусного препарату Авіган (Фавіпіравір).

Оригінальний препарат був розроблений в Японії у 2014 році, у 2015 році пройшов 3 фазу клінічних випробувань в США. При цьому, він був випробуваний під час епідемії в Ухані і дозволений до експериментального застосування в Італії проти COVID-19.

Науковці впевнені, що "за відносно короткий термін Україна здатна створити власну генеричну базу препаратів, які не будуть ні в чому поступатися по ефективності і безпеці оригінальним препаратам для лікування коронавірусу".

"Для відтворення і підтвердження біоеквівалентності українського препарату від COVID-19 буде потрібен певний час. Але в разі виробництва препаратів вітчизняними фармкомпаніями, ми можемо розраховувати на більш сприятливе рішення ситуації, ніж при варіанті поставок іноземними фірмами. У цей ажіотажий час постачання неякісних препаратів за завищеними цінами закордонними компаніями набагато більш ймовірне, ніж зазвичай. Виробництво на потужностях українських заводів - це єдиний можливий варіант закрити пікові потреби і утримати в реальних економічних рамках ситуацію", - підкреслюють виробники препарату.

Ціну ліків поки не озвучують, адже вона буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу, зараз вартість препарату диктують "невиправдано високі ціни на субстанцію за кордоном".

Додамо, що ефективність препарату Авіган у боротьбі з коронавірусом не доведена. Це питання сьогодні у світі перебуває на стадії вивчення.

Препарат дійсно використовувався в Китаї для лікування хворих на COVID-19, які перебували у вкрай важкому стані. І був позитивний результат. Але офіційних рекомендацій щодо застосування Авігану поки немає.

Раніше ми писали, що в Міністерстві охорони здоров'я назвали головну групу ризику для коронавірусу серед українців.