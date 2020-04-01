ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве назвали главную группу риска для коронавируса среди украинцев

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 12:52
В Минздраве назвали главную группу риска для коронавируса среди украинцев
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине наиболее страшен людям с определенным диагнозом

Коронавирус в Украине наиболее летален для людей с определенной группой риска. К такому выводу пришли в Минздраве после анализа смертельных случаев. Для кого наиболее опасен COVID-19 - в материале Styler.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в группе риска украинцы с сахарным диабетом.

К такому выводу врачи пришли после анализа смертельных случаев в Украине. Напомним, таких на 31 марта 17, всего заболело 669 человек, 10 из них - выздоровело.

Ляшко пообещал, что в ближайшем времени Минздрав предоставит детальную "разбивку" всех летальных случаев в Украине. Тогда станет понятно, для каких людей коронавирус наиболее опасен.

"Но обратим внимание, что самое большое количество летальных случаев фиксируется у тех, кто болен сахарным диабетом", - заявил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, чаще всего получить осложнения от коронавируса могут пожилые люди с хроническими заболеваниями, который угнетающе влияют на иммунную систему.

Виатор Ляшко напомнил, что задачей украинцев является максимальная защита людей из группы риска. Их необходимо изолировать на период карантина и не допустить инфицирования.

Ранее мы писали, что украинские врачи рассказали о новых скрытых симптомах коронавируса, которые появляются еще до того, как возникают типичные признаки - сухой кашель и температура.

Кличко просит Кабмин ужесточить карантин В Киеве коронавирусом заболел годовалый ребенок
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь