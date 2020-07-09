В Украине снова начнется сезон гроз и ливней: какие области затопит

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро снова поменяется с приходом в страну атмосферного фронта

Погода в Украине вновь кардинально изменится. В страну придет циклон и принесет с собой "сезон" грозовых дождей и порцию прохладного воздуха.

Существенные перемены начнутся с понедельника 13 июля, а на выходных - наоборот потеплеет, но не везде. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

А вот завтра, 10 июля, в Украине установится идеальная погода. Умеренно теплый воздух (+26+29, на Юге до +31), переменная облачность и сухая погода. Но идиллия продержится недолго - со второй половины дня синоптик Наталка Диденко обещает дожди на Западной Украине.

В Киеве днем +26+28, переменная облачность, ветер умеренный. Ночь будет прохладной - от +13 до +15 градусов.

Погода в Украине 10 июля (скрин: meteo.gov.ua)

В Украинском гидрометцентре начало очередного дождливого сезона анонсируют на субботу, 11 июля. В этот день грозы и дожди вероятны в Ровенской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях. Вместе с тем температура воздуха в этот день повысится везде до +28+32 градусов.

12 июля Западную Украину накроет сильными ливнями и грозами. Греметь будет также на Юге и юго-востоке, но не так сильно. При этом на Запад придет сильное похолодание до +16, а на Восток наоборот - пекло до +35 градусов.

Погода в Украине 11 и 12 июля (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 13 июля, прохлада с Запада проберется вглубь страны, как, впрочем, и грозовые дожди, что накроют все регионы Украины без исключения. Температурный режим следующий: на Западе +18+21, в Центре и на Севере +21+26, на юго-востоке +25+31. Ночь на понедельник будет особенно холодной в западных областях - от +9 до +13 градусов.

Вторник, 14 июля, синоптически будет похож на понедельник. Но на юго-востоке похолодает еще больше до +25+28 градусов. Дожди и грозы в этот день повсюду, кроме Юга.

Погода в Украине 13 и 14 июля (фото: meteo.gov.ua)

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