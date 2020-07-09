В Украину придет идеальная погода: синоптики порадовали новыми картами

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине порадует нас идеальными параметрами температуры

Погода в Украине в пятницу, 10 июля, будет близкой к идеалу. Уже эта ночь почти повсюду будет звездной, а днем - солнечно, сухо и умеренно тепло. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, согласно данным Диденко в Facebook, антициклон Xabi будет царить на территории страны. Ветер юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Правда, во второй половине дня на Запад Украины зайдут дожди с грозами.

Ночью довольно прохладно - от +12 до +19, днем +24+29. На Юге местами до +30 градусов.

А вот в субботу, 11 июля, жара захочет взять реванш повышением до +27+33 градусов. Дожди лишь на Западе и локально.

В воскресенье, 12 числа, в западных областях заметно похолодает и придет активный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. На остальной территории будет сухо, разве в Крыму и в Николаевской области местами пройдут грозовые дожди.

"В Киеве 10-го июля погода будет практически идеальна, как для лета. Без осадков, много солнца, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26+27 градусов", - пишет Диденко.

А вот в субботу и воскресенье в столице станет жарче - от +30 до +32. Но с понедельника полоска на градуснике вновь опустится.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах погоды на 10 июля показали, что теплая и комфортная погода установится по всей стране.

Погода в Украине 10 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украину снова ворвется жара, синоптики назвали дату.

Также сообщалось, что Украине грозят серьезные бедствия из-за изменений климата.