В Україні знову почнеться сезон гроз і злив: які області затопить

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро знову зміниться з приходом в країну атмосферного фронту

Погода в Україні знову кардинально зміниться. В країну прийде циклон і принесе з собою "сезон" грозових дощів та порцію прохолодного повітря.

Істотні зміни почнуться з понеділка 13 липня, а на вихідних - навпаки потеплішає, але не скрізь. Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

А ось завтра, 10 липня, в Україні встановиться ідеальна погода. Помірно тепле повітря (+26+29, на Півдні до +31), мінлива хмарність та суха погода. Але ідилія протримається недовго - з другої половини дня синоптик Наталка Діденко обіцяє дощі на Західній Україні.

В Києві вдень +26+28, хмарно, вітер помірний. Ніч буде прохолодною - від +13 до +15 градусів.

Погода в Україні 10 липня (скрін: meteo.gov.ua)

В Українському гідрометцентрі початок чергового дощового сезону анонсують на суботу, 11 липня. В цей день грози і дощі ймовірні в Рівненській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Разом з тим температура повітря в цей день підвищиться скрізь до +28+32 градусів.

12 липня Західну Україну накриє сильними зливами і грозами. Гриміти буде також на Півдні і південному сході, але не так сильно. При цьому на Захід прийде сильне похолодання до +16, а на Схід навпаки - пекло до +35 градусів.

Погода в Україні 11 і 12 липня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 13 липня, прохолода з Заходу пробереться вглиб країни, як, втім, і грозові дощі, що накриють всі регіони України без винятку. Температурний режим такий: на Заході +18+21, у Центрі і на Півночі +21+26, на південному сході +25+31. Ніч на понеділок буде особливо холодною в західних областях - від +9 до +13 градусів.

Вівторок 14 липня, синоптично буде схожий на понеділок. Але на південному сході похолоднішає ще більше до +25+28 градусів. Дощі і грози в цей день всюди, крім Півдня.

Погода в Україні 13 і 14 липня (фото: meteo.gov.ua)

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