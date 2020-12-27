Когда в Украине начинают колядовать, щедровать и посевать: все традиции и обряды

Первые колядники в Украине появляются на улицах традиционно накануне православного Рождества – 6 января. Группы мужчин, женщин и детей в костюмах заходили во дворы каждого дома и пели колядки – песни, которые прославляли хозяев, желали им здоровья и достатка. За это колядники обычно получали награду – денежные купюры или угощение.

Как пишет издание Bigmir, обычай колядовать не является церковным обычаем и появился он задолго до принятия христианства. Однако со временем обычай обходить дворы во время праздников были христианизированы и появились две формы – светская и церковная. Также обряды отличаются в разных регионах Украины.

На востоке у колядников обязательно была интересная конструкция из решета, к которому приделывались рога. Эту конструкцию обклеивали разноцветной бумагой, фольгой, лентами, а внутрь вставляли свечу. Получалось что-то в виде фонарика в форме звезды.

На западе колядники ходят с вертепом, который по форме напоминает сельский домик. Также в составе группы обязательно должны быть черт, ирод, ангел, волхвы, пастухи, вол, осел, смерть и цари. Самый главный в вертепе – Звездарь. Он идет впереди всех со звездой, за ним – звонарь с колоколом, которые оповещает звоном о том, что идут колядники. Третьим идет мехоноша – он носит мешочек для подарков и сладостей.

Добрий Вечір тобі, пане господарю

Щедровать в Украине начинают на Новый год и смысл такой же, как и у колядок – торжественные обходы дворов с песнями, которые прославляют хозяина и его семью, с пожеланиями счастья, здоровья, богатого урожая.

В юго-западных областях Украины щедровать принято на Маланки – с 13 на 14 января (Старый Новый год). Главную роль в вертепе исполнял молодой парень, который переодевался в народный костюм женщины (Маланки), а остальные участники вертепа – молодые и неженатые парни.

Щедрик

Посевать начинают на рассвете 14-го января (По старому юлианскому календарю – 1 января). В старину этот обряд имел аграрно-магический смысл и посевать могли мальчики от 7 до 14 лет. Они посыпали дома зерном и приговаривали: "Сію-сію-посіваю, з Новим роком Вас вітаю!".

Также они исполняют короткие песенки с пожеланием хорошего урожая и благополучия хозяину дома и его семье. Считается, что первым в дом на Новый год должен зайти мужчина. Посевальщиков обычно благодарят деньгами. А зерно, которое они насыпали – выметать нельзя до заката солнца.

Сію, сію, посіваю

Также щедровать и посевать принято на третий рождественский праздник – Крещение, 18 января (по старому календарю – 5 января).

Напомним, ранее мы писали о том, какие колядки на Рождество самые популярные в Украине.

А также рассказывали о том, что оркестр США невероятно красиво исполнил "Щедрик".