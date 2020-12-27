Коли в Україні починають колядувати, щедрувати і засівати: всі традиції і обряди

Перші колядники в Україні з'являються на вулицях традиційно напередодні православного Різдва – 6 січня. Групи чоловіків, жінок і дітей в костюмах заходили на подвір'я кожної хати та співали колядки – пісні, які славили господарів, бажали їм здоров'я й достатку. За це колядники зазвичай отримували нагороду – грошові купюри або частування.

Як пише видання Bigmir, звичай колядувати не є церковним звичаєм і з'явився він задовго до прийняття християнства. Проте з часом звичай обходити двори під час свят були християнізовані й з'явилися дві форми – світська і церковна. Також обряди відрізняються в різних регіонах України.

На сході у колядників обов'язково була цікава конструкція з решета, до якого прироблялися роги. Цю конструкцію обклеювали різнокольоровим папером, фольгою, стрічками, а всередину вставляли свічку. Виходило щось у вигляді ліхтарика у формі зірки.

На заході колядники ходять з вертепом, який за формою нагадує сільський будиночок. Також у складі групи обов'язково повинні бути чорт, ірод, ангел, волхви, пастухи, віл, осел, смерть і царі. Найголовніший у вертепі – Звіздар. Він іде попереду всіх із зіркою, за ним – дзвонар з дзвоном, які сповіщає дзвоном про те, що йдуть колядники. Третім йде міхоноша – він носить мішечок для подарунків і солодощів.

Добрий Вечір тобі, пане господарю

Щедрувати в Україні починають на Новий рік і сенс такий же, як і у колядок – урочисті обходи дворів з піснями, які прославляють господаря та його родину, з побажаннями щастя, здоров'я, багатого врожаю.

У південно-західних областях України заведено щедрувати на Маланки – з 13 на 14 січня (Старий Новий рік). Головну роль у вертепі виконував молодий хлопець, який переодягався у народний костюм жінки (Маланки), а інші учасники вертепу – молоді та неодружені хлопці.

Щедрик

Посівати починають на світанку 14-го січня (За старим юліанським календарем, 1 січня). У давнину цей обряд мав аграрно-магічний зміст і посівати могли хлопчики від 7 до 14 років. Вони посипали будинку зерном і приказували: "Сію-сію-посіваю, з Новим роком Вас вітаю!".

Також вони виконують короткі пісеньки з побажанням гарного врожаю та добробуту господарю будинку і його сім'ї. Вважається, що першим в дім на Новий рік повинен зайти чоловік. Посівальникам зазвичай дякують грошима. А зерно, яке вони насипали – вимітати не можна до заходу сонця.

Сію, сію, посіваю

Також щедрувати та засівати прийнято на трете різдвяне свято – Водохреща, 18 січня (за старим календарем – 5 січня).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які колядки на Різдво найпопулярніші в Україні.

А також розповідали про те, що оркестр США неймовірно красиво виконав "Щедрик".