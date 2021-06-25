UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине начался сезон вишни: за сколько продают ягоду

Автор: Тетяна Самарук

На этой неделе в Украине начался сезон вишни. Цены на ягоды приятно удивят.

Об этом сообщает EastFruit.

Как сообщают эксперты, в этом году сезон вишен начался на неделю позже, чем обычно. Поэтому цены на ягоду уже активно начали снижать.

Цена на вишни?

Первые небольшие партии вишни в начале недели поступили на рынок по 30-40 грн/кг. В то же время уже сегодня снизились до 25 грн / кг.

По словам производителей, низкие цены в начале сезона объясняют тем, что уменьшился спрос на ягоду. Кроме того, отмечают, что сейчас практически по таким же ценам можно купить и черешню, и клубнику.

В то же время операторы рынка считают, что средняя цена на вишню в этом сезоне может быть ниже, чем в прошлом году, благодаря более высокому урожаю. Также именно вишня из всех косточковых меньше всего пострадала от неблагоприятных погодных условий.

Польза вишни

Ягода богата и мощными полифенольными антиоксидантами, включая антоцианы, флавонолы и катехины, которые могут помочь сохранить сердце здоровым, защищая его от клеточных повреждений и уменьшая воспаление.

Также вишневый сок или ягоды вишни и черешни благоприятно влияют на качество сна. Плод содержит мелатонин - вещество, которое помогает регулировать ваш цикл сна - бодрствования.

Высокая концентрация противовоспалительных соединений и антиоксидантов может помочь в борьбе с окислительным стрессом - состоянием, связанным с множественными хроническими заболеваниями и преждевременным старением. Употребление вишни эффективно уменьшает воспаление и снижает показатели окислительного стресса.

Ранее мы сообщали, что в Украине недавно начался сезон малины.

Также Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

Читайте РБК-Украина в Google News
ягодавишни