В Україні почався сезон вишні: за скільки продають ягоду

Як повідомляють експерти, цього року сезон вишень розпочався на тиждень пізніше, ніж зазвичай. Тому ціни на ягоду вже активно почали знижувати.

Ціна на вишні?

Перші невеликі партії вишні на початку тижня надійшли на ринок по 30-40 грн/кг. Водночас вже сьогодні знизилися до 25 грн/кг.

За словами виробників, низькі ціни на початку сезону пояснюють тим, що зменшився попит на ягоду. Окрім того, зазначають, що наразі практично за такими ж цінами можна придбати й черешню, і полуницю.

Водночас оператори ринку вважають, що середня ціна на вишню цього сезону може бути нижчою, ніж торік, завдяки більш високому врожаю. Також саме вишня з усіх кісточкових найменше постраждала від несприятливих погодних умов.

Користь вишні

Ягода багата і потужними поліфенольними антиоксидантами, включаючи антоціани, флавоноли й катехіни, які можуть допомогти зберегти серце здоровим, захищаючи його від клітинних ушкоджень і зменшуючи запалення.

Також вишневий сік або ягоди вишні та черешні сприятливо впливають на якість сну. Плід містить мелатонін - речовину, яка допомагає регулювати ваш цикл сну-неспання.

Висока концентрація протизапальних сполук та антиоксидантів може допомогти у боротьбі з окислювальним стресом - станом, пов'язаним із множинними хронічними захворюваннями і передчасним старінням. Вживання вишні ефективно зменшує запалення та знижує показники окисного стресу.