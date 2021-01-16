В Украине начали штрафовать "евробляхи": открыли таможенную базу

В Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации. Сразу несколько случаев остановки правоохранителями машин на еврономерах с последующим выписыванием протоколов на штраф на сумму 8500 гривен произошли в Харькове и области.

Об этом передали в общественной организации "Авто Евро Сила" на странице в Facebook.

Отмечается, что полицейские в каждом случае объясняли "евробляхерам" - мол, штрафуем потому, что "открыли таможенную базу".

При этом руководство полиции Харькова заверило, что доступ к таможенной базы не давали, а "обычные полицейские говорят обратное", обращают внимание в организации.

В сети опубликовали видео, как активисты общаются с правоохранителем относительно таких остановок "евроблях" для выписывания штрафа.

Видео: В Харькове полиция штрафует владельцев "евроблях"

Активисты утверждают, что все случаи имеют признаки превышения полномочий. Также "евробляхеры" напомнили, что сейчас продолжает действовать меморандум между МВД и "АЕС".

"Выводы следующие. Все участники "АЕС Харьков", которые столкнулись или столкнутся с такими ситуациями, будут обеспеченны юридической защитой от незаконных действий, с последующим решением вопросов выписанных постановлений", - говорится в публикации.

Также харьковским "евробляхерам", которые столкнулись с подобной ситуацией со штрафованием, рекомендовали обращаться к руководителю "АЕС Харьков" Даниилу по номеру телефона: +380 (50) 922 13 15.

По словам председателя организации "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича, стало известно о 15 случаях штрафования водителей авто на еврономерах в Харькове и Харьковской области. Он также озвучил свое мнение относительно дальнейшего плана действий.

Видео: Руководитель "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич высказался о ситуации со штрафованием "евробляхеров"

Напомним, перед этим активисты заявили о договоренностях в устной форме с правоохранителями о том, что владельцев "евроблях" не будут штрафовать во время новогодних праздников и в период жесткого карантина.

Ранее сообщалось, что у владельцев "евроблях" появились новые серьезные проблемы, которые не связаны с растаможкой.