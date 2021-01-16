В Україні почали штрафувати "євробляхи": відкрили митну базу

В Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації. Відразу декілька випадків зупинки правоохоронцями машин на єврономерах з подальшим виписуванням протоколів на штраф на суму 8500 гривень сталися в Харкові та області.

Про це передали в громадській організації "Авто Євро Сила" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що поліцейські в кожному випадку пояснювали "євробляхерам" - мовляв, штрафуємо тому, що "відкрили митну базу".

При цьому керівництво поліції Харкова запевнило, що доступ до митної бази не давали, а "звичайні поліцейські говорять зворотне", звертають увагу в організації.

В мережі опублікували відео, як активісти спілкуються з правоохоронцем щодо таких зупинок "євроблях" для виписування штрафу.

Відео: В Харкові поліція штрафує власників "євроблях"

Активісти стверджують, що всі випадки мають ознаки перевищення повноважень. Також "євробляхери" нагадали, що зараз продовжує діяти меморандум між МВС і "АЄС".

"Висновки наступні. Всі учасники "АЄС Харків", які зіткнулися або зіткнуться з такими ситуаціями, будуть забезпечені юридичним захистом від незаконних дій, з подальшим розв'язанням питань виписаних постанов", - йдеться в публікації.

Також харківським "євробляхерам", які зіткнулися з подібною ситуацією зі штрафуванням, рекомендували звертатися до керівника "АЕС Харків" Данила за номером телефону: +380 (50) 922 13 15.

За словами голови організації "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича, стало відомо про 15 випадків штрафування водіїв авто на єврономерах в Харкові та Харківській області. Він також озвучив свою думку щодо подальшого плану дій.

Відео: Керівник "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич висловився про ситуацію зі штрафуванням "євробляхерів"

Нагадаємо, перед цим активісти заявили про домовленості в усній формі з правоохоронцями про те, що власників "євроблях" не будуть штрафувати під час новорічних свят та в період жорсткого карантину.

Раніше повідомлялося, що у власників "євроблях" з'явилися нові серйозні проблеми, які не пов'язані з розмитненням.