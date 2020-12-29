Стало известно, будут ли штрафовать "евробляхеров" на праздники

Владельцев "евроблях" не будут штрафовать во время локдауна (фото: РБК-Украина)

Владельцев "евроблях" в Украине не будут штрафовать во время новогодних праздников и в период жесткого карантина. По словам активистов, они в устной форме договорилось с правоохранителями, что те не будут останавливать и выписывать штрафы водителям нерастаможенных авто на иностранных номерах.

Об этом говорится в видеообращении на Facebook.

"На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет с 8 по 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не будут трогать автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", – отметили активисты.

При этом, отметили в "АвтоЕвроСиле", единичные случаи, когда полицейские останавливают и штрафуют "евробляхеров", привлекая их к ответственности, сегодня случаются. Кроме того, активисты жалуются, что "не имеют гарантий того, что суды будут защищать граждан".

"Это происходит сегодня нередко, а особенно – в Хмельницкой области. Мы сегодня (28 декабря – ред.) разговаривали с руководством Нацполиции, которое нам официально пообещало разобраться, кто дает такие распоряжения", – отметили активисты.

Как мы ранее писали, Кабмин разрешил полиции штрафовать за нерастаможенные "евробляхи".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличили налог на продажу автомобилей.