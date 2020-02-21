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В Україні почали працювати величезні штрафи: на благо українців

STYLERЖиття    21.02.2020 - 17:27
В Україні почали працювати величезні штрафи: на благо українців
В Україні запрацювали нові штрафи (колаж: РБК-Україна)

Нові штрафи дадуть пересічним українцям більше можливостей

Штрафи за обмеження доступу до пляжів різних водойм запрацювали в Україні. Закон набув чинності в п'ятницю, 21 лютого. Що зміниться для пересічних українців, кого і на скільки будуть штрафувати за порушення нового заборонного закону - в матеріалі Styler.

Опублікований в "Голосі України" документ допоможе українцям вільно і безкоштовно використовувати для відпочинку узбережжя таких водойм:

  • морів,
  • морських заток,
  • лиманів,
  • островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони,
  • річок,
  • водойм і островів для загального водокористування.

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Обмеження доступу українців до пляжів буде каратися штрафами від 3400 до 17000 грн. Суми штрафів залежать від того, хто є порушником, а також від того, перше це порушення закону або повторне. Порушникам доведеться заплатити:

  • 200-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 3400-6800 грн для громадян,
  • 400-700 НМДГ для посадових осіб (6800-11900 грн),
  • 400-700 (6800-11900 грн) для громадян при повторному порушенні закону,
  • 700-1000 НМДГ для посадових осіб при повторному порушенні (11900-17000 грн).

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Якщо ж фізичні або юридичні особи будуть обмежувати доступ, їх можуть не лише оштрафувати, але і позбавити права користуватися такими земельними ділянками за рішенням суду.

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