В Україні почали працювати величезні штрафи: на благо українців

Нові штрафи дадуть пересічним українцям більше можливостей
Штрафи за обмеження доступу до пляжів різних водойм запрацювали в Україні. Закон набув чинності в п'ятницю, 21 лютого. Що зміниться для пересічних українців, кого і на скільки будуть штрафувати за порушення нового заборонного закону - в матеріалі Styler.
Опублікований в "Голосі України" документ допоможе українцям вільно і безкоштовно використовувати для відпочинку узбережжя таких водойм:
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Обмеження доступу українців до пляжів буде каратися штрафами від 3400 до 17000 грн. Суми штрафів залежать від того, хто є порушником, а також від того, перше це порушення закону або повторне. Порушникам доведеться заплатити:
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Якщо ж фізичні або юридичні особи будуть обмежувати доступ, їх можуть не лише оштрафувати, але і позбавити права користуватися такими земельними ділянками за рішенням суду.