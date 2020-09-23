В Украине начали массово штрафовать автомобилистов: кому стоит насторожиться

В Украине начали массово штрафовать дальнобойщиков. В период с 14 по 20 сентября из-за перегруза было найдено более 445 нарушений габаритно-весовых параметров. Всего инспекторы Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками Нацполиции проверили более 26 тысяч фур на предмет нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Как сообщается, сотрудники Укртрансбезопасности решили начать массовые проверки по грузовым автомобилям. В результате всего за неделю им удалось выписать штрафов на 4,2 млн гривен.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Одесской, Николаевской и Волынской областях. А вот, по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля улучшились в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях.

Стоит отметить, что превышение веса, перевозимого фурами, влияет на качество дорог во вторую очередь после соблюдения всех норм при укладке асфальта.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения габаритно-весовых параметров в Украине:

за превышение от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

от 10% до 20% – 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

более 20% – 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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