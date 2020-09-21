В Украине ввели новые номерные знаки: кому придется менять (фото)

В Украине ввели новые номерные знаки на машины (коллаж: РБК-Украина)

Владельцам электрокаров придется устанавливать специализированные номера

В Украине ввели новые номерные знаки, которые будут устанавливаться на автомобили, работающие от электричества. Как сообщается, специальные номера будут в зеленом цвете, что для остальных участников движения говорит о нулевом уровне выбросов транспортного средства. Как выглядят номерные знаки и что в них особенного – читайте ниже.

Как сообщается в Facebook в сообществе Electrocars Club Ukraine, использование специальных номерных знаков для электрокаров регламентируется законом № 10405, который вступил еще в январе этого года. Однако выдавать новые номера стали только недавно.

Одним из первых обладателей новеньких номеров стал основатель Facebook-сообщества Electrocars Club Ukraine Геннадий Мудрицкий. Он также показал, как они выглядят вживую.

В Украине ввели новые номерные знаки на машины (фото: facebook.com/ electrocars.club)

В отличие от обычных номеров впервые в Украине на государственных номерах зеленого цвета используются не только символы, встречающиеся в кириллице и латинице, но и чистая латиница. Так, на опубликованном фото можно увидеть комбинацию символов "ZA".

В Украине ввели новые номерные знаки на машины (фото: facebook.com/ electrocars.club)

Еще одно новшество касается использования особых буквенных комбинаций, используемых для электрических автомобилей такси. Здесь будут использованы сочетания TZ, TY, TW, а также TV.

В Украине ввели новые номерные знаки на машины (фото: facebook.com/ electrocars.club)

Сообщается, что при регистрации электромобиля будут выдаваться именно такие номера. Также будут выданы зеленые госномера, если украинец будет проводить растаможку "евробляхи" на полностью электрическом двигателе.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали банду угонщиков автомобилей.

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