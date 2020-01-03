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В Украине началась регистрация на пробное ВНО: даты и цены

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 10:19
В Украине началась регистрация на пробное ВНО: даты и цены
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО (Коллаж РБК-Украина)

Регистрация на пробное ВНО продлится всего три недели

В Украине 3 января стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Зарегистрироваться можно будет в течении трех недель, до 24 января. В Украинском центре оценивания качества образования напомнили даты пробного ВНО и цены.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта. По истории Украины, по математике, биологии, географии, физике, химии – 28 марта. Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) – также 28 марта. Стоит отметить, что ученики могут сдать в день проведения пробных тестов только один предмет.

На сайтах региональных центров оценивания качество образования опубликован порядок регистрации для участия в пробных тестах. Для зарегистрированных участников будут созданы страницы, на которых до 2 марта будет размещена информация о времени и месте проведения тестирования, а после – результаты.

Для получения результатов пробного ВНО ученикам нужно будет внести данные об ответах в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего оценивания".

По украинскому языку и литературе – 21-23 марта.

По остальным предметам – 28-30 марта.

Результаты будут опубликованы на страницах участников 27 марта, а также 3 апреля.

Цены на пробное ВНО отличаются в зависимости от регионов. В Киеве пробное ВНО стоит 150 гривен за один тест. В Днепре – 138 гривен, в Херсоне – 145 гривен. В Виннице – 150 гривен.

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