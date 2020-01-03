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В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО: дати та ціни

STYLERЖиття    03.01.2020 - 10:19
В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО: дати та ціни
В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО (Колаж РБК-Україна)

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме лише три тижні

В Україні 3 січня стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Зареєструватися можна буде протягом трьох тижнів, до 24 січня. В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадали дати пробного ЗНО і ціни.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня. З історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії – 28 березня. Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька) – також 28 березня. Варто зазначити, що учні можуть здати в день проведення пробних тестів тільки один предмет.

На сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти опубліковано порядок реєстрації для участі у пробних тестах. Для зареєстрованих учасників будуть створені сторінки, на яких до 2 березня буде розміщена інформація про час і місце проведення тестування, а після – результати.

Для отримання результатів пробного ЗНО учням потрібно буде внести дані про відповіді в спеціальний сервіс "Визначення результатів пробного зовнішнього оцінювання".

З української мови та літератури – 21-23 березня.

З решти предметів – 28-30 березня.

Результати будуть опубліковані на сторінках учасників 27 березня, а також 3 квітня.

Ціни на пробне ЗНО відрізняються в залежності від регіонів. У Києві пробне ЗНО коштує 150 гривень за один тест. В Дніпрі – 138 гривень, у Херсоні – 145 гривень. У Вінниці – 150 гривень.

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